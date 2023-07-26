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НовостиЭкономика26 июля 2023 8:13

Частью большой мощной экосистемы Ингосстраха «Инго» банк «Союз» являлся давно

В 2021 году была создана программа лояльности «Ингосстрах Бонус» и именно «Союз» стал ее оператором
Екатерина МОЗГИНА
Фото предоставлено Рекламное агентство "MEDOR". Фото во вложении на выбор.

Фото предоставлено Рекламное агентство "MEDOR". Фото во вложении на выбор.

Ребрендинг стал логическим завершением выстроенных продуктовых линеек и налаженных процессов, поскольку было важно дать клиентам цельную картину взаимодействия с финансовой группой Ингосстраха. Помимо страховщика, в группу входят пенсионные и инвестиционные фонды, клиники, а также большое количество партнерских организаций. Одним из важных элементов этой экосистемы является банк, поэтому превращение «Союза» в Ингосстрах Банк было логичным и закономерным.

Смена названия не повлекла кардинального изменения фирменного стиля. Логотип банка останется прежним — золотые монеты являются символом стабильности и надежности, демонстрируют приверженность истории и уважение к бренду с 30-летней успешной историей на российском банковском рынке.

- Мы не хотели радикально менять сложившийся образ — перечеркнуть 30-летнюю историю бренда было бы несправедливо по отношению к банку и к его верным и лояльным клиентам, - отмечают в пресс-службе банка. — Новый бренд — это синергия исторической надежности и наследия, а также инновационности и мощи бренда материнской компании.

Перед обновленным банком стоит ответственная задача – обеспечить высокочастотное взаимодействие с клиентами. В числе финансовых продуктов группы Ингосстраха: страхование, пенсионные фонды, инвестиции, инвестиционные накопления. Все они направлены на обеспечение долгосрочных потребностей клиентов. Задача банка — связать продуктами единой экосистемы эти долгосрочные потребности клиента и его ежедневные траты.

При таком взаимодействии выигрывают и сами потребители продуктов экосистемы.