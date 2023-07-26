Частью большой мощной экосистемы Ингосстраха «Инго» банк «Союз» являлся давно

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Ребрендинг стал логическим завершением выстроенных продуктовых линеек и налаженных процессов, поскольку было важно дать клиентам цельную картину взаимодействия с финансовой группой Ингосстраха. Помимо страховщика, в группу входят пенсионные и инвестиционные фонды, клиники, а также большое количество партнерских организаций. Одним из важных элементов этой экосистемы является банк, поэтому превращение «Союза» в Ингосстрах Банк было логичным и закономерным.

Смена названия не повлекла кардинального изменения фирменного стиля. Логотип банка останется прежним — золотые монеты являются символом стабильности и надежности, демонстрируют приверженность истории и уважение к бренду с 30-летней успешной историей на российском банковском рынке.

- Мы не хотели радикально менять сложившийся образ — перечеркнуть 30-летнюю историю бренда было бы несправедливо по отношению к банку и к его верным и лояльным клиентам, - отмечают в пресс-службе банка. — Новый бренд — это синергия исторической надежности и наследия, а также инновационности и мощи бренда материнской компании.

Перед обновленным банком стоит ответственная задача – обеспечить высокочастотное взаимодействие с клиентами. В числе финансовых продуктов группы Ингосстраха: страхование, пенсионные фонды, инвестиции, инвестиционные накопления. Все они направлены на обеспечение долгосрочных потребностей клиентов. Задача банка — связать продуктами единой экосистемы эти долгосрочные потребности клиента и его ежедневные траты.

При таком взаимодействии выигрывают и сами потребители продуктов экосистемы.