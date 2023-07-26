Маршрут №3 в Сочи будет ехать до «Старой Мацесты»

В прямом направлении после остановочного пункта «сан. Мацестинская Долина» автобус будет следовать до «Старой Мацесты

В Сочи с 27 июля изменится схема движения маршрута №3. Общественный транспорт вновь будет ехать до остановки «Старая Мацеста».

«В прямом направлении после остановочного пункта «сан. Мацестинская Долина» автобус будет следовать до «Старой Мацесты», - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", в обратном направлении маршрутка не будет останавливаться на остановках «санаторий Мацестинская Долина» и «ж/д вокзал Мацеста».