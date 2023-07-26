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НовостиКарта Кубани26 июля 2023 9:37

В Новороссийске енот проник в детский сад и застрял в одном из мусорных баков

Спасатели помогли застрявшему в мусорке еноту в Новороссийске
Мария ЧАЛАЯ
В Новороссийске енот забрался в детский сад и застрял. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске енот забрался в детский сад и застрял. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске енот проник в детский сад и застрял в одном из мусорных баков. На помощь животному выехали спасатели.

«В детский сад на Анапском шоссе пробрался енот. Он залез в мусорный бак и застрял в технологическом отверстии», - сообщил руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что помочь пушистику удалось при помощи слесарных инструментов. Специалисты освободили животное из заточения, а затем при помощи «удавки» вытащили его из мусорного бака и выпустили в лесу.