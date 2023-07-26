Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

На трех улицах Краснодара ограничат движение машин из-за ремонта ливневки. Работы пройдут с 27 по 29 июля на улицах Северной, Российской и 40-летия Победы.

«На каждом из этих участков временные неудобства продлятся всего один день. Движение транспорта будут ограничивать по одной или нескольким полосам», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что 27 июля ливневку отремонтируют на улице Северной в районе пересечения с Красноармейской. Движение ограничат в сторону Красной. 28 июля работы выполнят на улице Российской в районе пересечения с Зиповской. Ограничивать движение будут в направлении 40-летия Победы.

Подобные работы пройдут и 29 июля. В этот день сети ливневой канализации будут ремонтировать на улице имени 40-летия Победы на отрезке между Российской и 1 Мая. Движение ограничат в сторону 1 Мая.