Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 10:38

В Туапсинском районе Кубани вода в море соответствует гигиеническим нормам

После сильнейших ливней в Туапсинском районе продолжают проверять качество воды в море
Мария ЧАЛАЯ
В Туапсинском районе вода в море соответствуют нормам.

В Туапсинском районе вода в море соответствуют нормам.

Фото: Олег УМАРОВ

В Туапсинском районе Кубани вода в море соответствует гигиеническим нормам. Ее постоянно проверяют на качество после сильнейших ливней 11, 12 и 15 июля.

«Пробы морской воды в Черном море на территории Туапсинского района, отобранные с 20 июля и по настоящее время, соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям. Вода безопасна для человека», - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Уточняется, что с 16 июля Туапсинским филиалом «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» исследовано 243 пробы морской воды.