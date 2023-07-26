В Туапсинском районе вода в море соответствуют нормам. Фото: Олег УМАРОВ

В Туапсинском районе Кубани вода в море соответствует гигиеническим нормам. Ее постоянно проверяют на качество после сильнейших ливней 11, 12 и 15 июля.

«Пробы морской воды в Черном море на территории Туапсинского района, отобранные с 20 июля и по настоящее время, соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям. Вода безопасна для человека», - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Уточняется, что с 16 июля Туапсинским филиалом «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» исследовано 243 пробы морской воды.