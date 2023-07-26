Работники отрасли торговли «Агрокомплекса» отмечены краевыми и муниципальными наградами

Фирменная торговая сеть «Агрокомплекс Выселковский» насчитывает 590 магазинов. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

22 июля «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва отметил сразу два события - 30-летие с даты основания и профессиональный праздник работников отрасли торговли. Наград краевого и муниципального уровней удостоены более сотни профессионалов торговой сети «Агрокомплекс Выселковский».

«Уже три десятилетия наш агрохолдинг является значимым игроком российского рынка сырья и продуктов питания, крупным экспортером сельхозпродукции. По итогам 2022 года наш общий товарооборот составил 119 млрд рублей. 65% приходится на оптовую торговлю, но особое внимание мы уделяем развитию своей фирменной сети. Профессиональная команда «Агрокомплекса Выселковского» обеспечивает население натуральными и качественными продуктами, делая бренды агрохолдинга узнаваемыми и любимыми у покупателей Юга. Отрадно, что заслуги наших продавцов отмечают и наши покупатели, и руководители государственных структур. В 30-летний юбилей компании это особенно символично», - отметил заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по торговле Евгений Белицкий.

Фирменная торговая сеть «Агрокомплекс Выселковский» насчитывает 590 магазинов в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. На полках магазинов представлено более 1000 наименований товаров, из которых 90% - под собственными брендами «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», «Labinsk Beef», «Медвёдовские традиции». За последние годы в сети реализована программа ребрендинга, торговые точки переведены в удобный формат самообслуживания. Ежедневно магазины посещают более 120 тыс. жителей и гостей Юга. В этом году сеть получила награду конкурса «Торговля России» в номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя».

В коллективе «Агрокомплекса Выселковского» трудоустроено около 3000 человек, каждый из которых проходит тестирование компетенций, обучающие и повышающие квалификацию курсы. Компания предоставляет работникам социальные гарантии и стабильную заработную плату, приветствует в своем коллективе трудовые династии, учитывает интересы развития опытных и начинающих работников.

«Многие из нас трудятся в фирменной сети не один десяток лет. Мне за 21 год работы повезло стать участником и свидетелем масштабной и стремительной эволюции нашей розницы - от выездной торговли до супермаркетов, от калькулятора до автоматизации. Неизменным осталось одно: во все времена «Агрокомплекс» - это марка качества. Большая гордость быть причастной к высоким результатам, работать в постоянно развивающейся компании и передавать опыт молодым специалистам», - прокомментировала директор по продажам дирекции розничных продаж Елена Погуляй.

Помимо сотрудников «Агрокомплекса Выселковского», наград краевого уровня были удостоены руководители отрасли торговли агрохолдинга. Благодарности губернатора Краснодарского края вручены заместителю генерального директора по торговле Евгению Белицкому и руководителю службы по реализации биржевых товаров, продукции садоводства и бакалеи Илье Хлыстуну.

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