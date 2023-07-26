В Анапе строят первый отель для IT-специалистов

В Анапе появится отель для IT-специалистов. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе построят первый отель для IT-специалистов. Он появится на Симферопольском шоссе. Емкость гостиничного комплекса составит почти 1000 номеров.

«Отличительной особенностью отеля является создание комфортного пространства для работы и отдыха специалистов в сфере IT. Высокотехнологичный кластер включит конференц-залы, коворкинги, переговорные кабинеты, зоны отдыха», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что пространства будут оснащены бесперебойным скоростным интернетом, беспроводными зарядными устройствами и другими техническими средствами.

Стоимость проекта превышает 11 миллиардов рублей. В него входят три спальных корпуса, конгресс-холл, бассейны, в том числе для занятий серфингом, рестораны, автостоянка.

Планируется, что строительство завершат в начале 2025 года.