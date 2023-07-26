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НовостиОбщество26 июля 2023 11:15

Жители Кубани на станции переливания сдали более 1800 литров крови

В Славянском районе Кубани можно будет стать донором 27 июля
Мария ЧАЛАЯ
С начала года мобильный комплекс Станции переливания заготовил более 1800 литров крови. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

С начала года мобильный комплекс Станции переливания заготовил более 1800 литров крови. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жители Кубани на станции переливания сдали более 1800 литров крови. В следующий раз стать донорами могут жители Славянского района. К ним мобильный комплекс приедет 27 июля.

«С начала года мобильный комплекс выезжал в районы края уже 73 раза. Мы благодарны каждому, кто принимает участие в акциях», - сообщила заместитель руководителя станции переливания крови Виктория Базнамина.

Уточняется, что мобильный комплекс будет принимать жителей Славянского района на территории районной больницы с 9:00 до 13:00. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС.