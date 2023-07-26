По поручению Президента участие в СВО для срочников исключено, они будут служить в Южном военном округе.

План по весеннему призыву на срочную службу в Сочи выполнен на 100%. В настоящее время всех парней отправили в Краснодар. В краевой столице призывников будут распределять по войсковым частям.

"Совместно с городским военным комиссариатом решаем государственные задачи, готовим будущих защитников Отечества с юных лет к службе в Вооруженных силах России, а перед призывом проводим профобучение", - уточнил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит напомнить, что в зону спецоперации срочников отправлять не будут. Они пройдут службу в Южном военном округе.