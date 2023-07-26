Автограф-сессия олимпийских чемпионов - участников ледовых шоу Татьяны Навки в Сочи

Фото предоставлено пресс-службой шоу

27 июля 2023 года в 12:00 в пляжном комплексе «Мандарин» (ул. Бестужева, 1, корпус 1, Адлер) состоится особенное событие – автограф-сессия и фотосъемка олимпийских чемпионов и мировых звезд фигурного катания, которые участвуют в летних гастролях ледовых шоу Татьяны Навки в Сочи – «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и «История любви Шахерезады».

В этот день у поклонников фигурного катания и гостей пляжного комплекса «Мандарин» будет уникальная возможность лично получить автограф и сфотографироваться со своими кумирами, олимпийскими чемпионами и всемирно известными фигуристами без предварительной регистрации. В автограф-сессии примут участие:

КАМИЛА ВАЛИЕВА

Олимпийская чемпионка в командном соревновании, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России, чемпионка Европы в одиночном катании на льду

ВИКТОРИЯ СИНИЦИНА

Олимпийская чемпионка в командном соревновании, призер Олимпийских игр в танцах на льду, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России

НИКИТА КАЦАЛАПОВ

Двукратный олимпийский чемпион в командном соревновании, призер Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион России

МАРГАРИТА ДРОБЯЗКО

Многократная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионата Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду

ПОВИЛАС ВАНАГАС

Многократный чемпион Литвы, двукратный призер чемпионата Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду

ВХОД НА АВТОГРАФ-СЕССИЮ СВОБОДНЫЙ