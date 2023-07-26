Открытый круглый стол с участием лучших шеф-поваров Юга России на Гастрофесте «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Масштабный гастрономический фестиваль состоится на курорте с 1 по 6 августа. Он объединит около 20 ресторанов, расположенных не только в горах, но и на побережье Сочи. Основная цель мероприятия – знакомство с южными гастрономическими традициями и локальными продуктами.

В ходе всей фестивальной недели, в заведениях-участниках, можно будет попробовать уникальные сеты из четырех блюд по фиксированной цене. Таким образом шеф-повара попробуют по-своему интерпретировать черноморскую кухню и вкусы продуктов региона. Найти специальное меню можно будет в ресторанах, расположенных на курорте «Роза Хутор»: «Дичъ», «Чё? Харчо!», «Техникум», «Сыроварня», «Высота 2320», «Co-Co Chalet», «Груша», «№13», «Варежка», Modus Cafe, Bar Ski-stol, KAF-KAS, Black Bar & Grill, Bierkeller, «Цаца», Boogel Woogel Bar, этно-хутор «Шишин двор», восточное бистро «Плов без лишних слов», «Бумеранг», устричный бар «Икра.Брют.Устрицы», BBQ Mesto, Трикони, «Шале», а также в ресторане «Барабуля» ( в Центральном Сочи).

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Во время фестиваля лучшие шеф-повара Юга России будут не только готовить, но обсуждать наиболее актуальные вопросы своей профессиональной сферы. Гастрономическую неделю 1 августа откроет круглый стол в отеле Рэдиссон Роза Хутор (зал «Москва», начало мероприятия в 10.00), в котором примут участие известный шеф-повар и телеведущий Марк Стаценко, бренд-шеф ресторанной группы «Роза Хутор» Валентин Шин, бренд-шеф White Rabbit Family (Юг) Тимофей Кузнецов, шеф-повар Евгений Козубов, замдиректора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хоз-ва и промышленности Администрации Сочи Алексей Коломийцев и др.

Как отметил гастрономический амбассадор курорта «Роза Хутор» шеф-повар Марк Стаценко: «Наш Гастрофест, конечно, и прежде всего - о еде и творчестве, однако, нам хотелось бы дать еще и пищу для ума, поскольку рассматриваем его и как площадку для профессионального общения, ярких дискуссий. Мы поговорим о современных и традиционных технологиях приготовления блюд для региона, о разумном потреблении, о гастрономических трендах и предпочтениях гостей, а также о реализации проекта «Выбирай Сочинское» и развитии рынка локальных поставщиков. Думаю, все эти темы будут интересны и широкой публике». Круглый стол будет проходить в открытом режиме.

Попробовать кулинарные шедевры шеф-поваров можно будет и на специальной гастрономической ярмарке. С 4 по 6 августа она будет работать в Горной Олимпийской деревне, в ней примут участие рестораны, винодельни и фермеры Краснодарского края.

В рамках Гастрофеста также пройдут различные развлекательные мероприятия, в том числе и концерты ведущих исполнителей в стиле фанк и диско. Музыкальным хэдлайнером фестиваля станет группа Меджикул, ее концерт пройдет 5 августа на отметке 1100 метров над уровнем моря в Горной Олимпийской деревне. В дни фестиваля с 4 по 6 августа также выступят кавер-группы «Дикие», Star Tracks, Modiliani.

Ожидается, что Гастрофест на «Роза Хутор» станет традиционным и будет проходить ежегодно.

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