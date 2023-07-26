В Краснодаре запустили трамвай «финансовой грамотности». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре запустили первый трамвай «финансовой грамотности». Проект реализует министерство экономики Кубани.

«Главной целью этого масштабного проекта является информирование жителей и гостей Краснодара о профилактике финансового мошенничества. Люди должны знать, что им делать, если они попали в неприятную ситуацию», - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что размещение социальной рекламы на городском электротранспорте позволит охватить максимальное количество человек. Четкие советы на трамвае помогут людям сориентироваться при выборе страховой организации, уберечь от мошенников свои персональные данные и избежать встреч с недобросовестными «автоюристами».

Первый трамвай будет ходить по всем маршрутам восточного депо МУП «КТТУ». Также до конца года на остановках общественного транспорта вывесят более 400 баннеров социальной наружной рекламы по финансовой и налоговой грамотности.