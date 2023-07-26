На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за дождей

На реках Краснодарского края ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дожди обрушатся на Кубань уже вечером 27 июля. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

"Вечером 27 июля и до конца 29 июля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 23-28 м/с", - сообщили в пресс-службе местного Гидрометцентра.

На реках Краснодарского края ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В зоне риска находятся такие районы, как Апшеронский, Абинский, Белореченский, Лабинский, Мостовский, Курганинский, Отрданенский, Северский, Крымский и Горячий Ключ.

Стоит отметить, что предупреждение на Сочи не распространяется. На курорте будет солнечная и безоблачная погода.