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НовостиОбщество26 июля 2023 12:52

Краснодар и Сочи примут участие в форуме «Россия - Африка»

Экономический и гуманитарный форум проведут с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Форуме «Россия - Африка», где будет обсуждаться развитие сотрудничества в экономике, комплексной безопасности, науки и социальной сфере, примут участие представители Краснодарского края. Экономический и гуманитарный съезд посетят представители администрации Сочи, также мэр Краснодара Евгений Наумов.

- В рамках сессии «Международное межрегиональное сотрудничество. Экономика возможностей» глава кубанской столицы расскажет главам африканских столиц и регионов о социально-экономическом развитии Краснодара, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Из Сочи отправятся специальный представитель Горсобрания по международным связям Юрий Немцев, архитектор Ольга Шебзухова, директор Эколого-биологического центра Елена Мальц, а также представители крупного бизнеса. Эколого-биологический центр Сочи представит пилотный проект по внедрению на территории африканских стран биологического метода борьбы с малярийными комарами.