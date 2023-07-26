В Лазаревском районе Сочи пострадали два человека после взрыва газа

В результате ЧП пострадали два человека.

В Лазаревском районе Сочи взорвался газ в частном доме. ЧП произошло на улице Солнечногорской в селе Сергей-Поле. Пожар вспыхнул на первом этаже трехэтажного дома.

«В 12:00 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. К месту вызова были направлены подразделения. В 12:17 пожарные прибыли на место. Однако возгорание ликвидировали до прибытия пожарных подразделений», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате ЧП пострадали два человека. Скорая помощь увезла их в тяжелом состоянии.

Ведомство подтвердило «Комсомолке», что был хлопок газовоздушной смеси.