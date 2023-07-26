На Черноморском побережье из-за возможности формирования смерчей ввели еще одно штормовое предупреждение.

На Черноморском побережье от Анапы до Магри могут формироваться смерчи 28 и 29 июля. Из-за этого на Кубани ввели еще одно штормовое предупреждение.

«Если вы находитесь на открытой местности и смерч вышел на сушу, нужно немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, лечь на дно и плотно прижаться к земле. Также остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений, деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов», - сообщили в Главном управлении по Краснодарскому краю.

Уточняется, что для защиты от летящих обломков и осколков стекла нужно использовать подручные средства, например, листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики. Также, если вы находитесь в здании, лучше спрятаться у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону: 112, 01 и 101.