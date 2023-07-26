Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Министр обороны России Юнус-Бек Евкуров. Фото: t.me/admkrai.

На Кубани на выплаты военнослужащим направили 4,5 миллиарда рублей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров обсудили прошедшую призывную кампанию.

«В числе выплат были и средства на разовую помощь всем мобилизованным, добровольцам и контрактникам. На данный момент рассматривается возможность увеличения выплаты до 200 тысяч рублей. Также бойцы и их семьи могут получить до 105 тысяч рублей на догазификацию своих домов», - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в крае помогают 24 воинским частям. Для них закупают необходимое снаряжение, квадрокоптеры, автомобили и камеры видеонаблюдения.