На Кубани в этом году реализовали 22 крупных инвестпроекта за 71,4 млрд рублей

С начала 2023 года в Краснодарском крае реализовали 22 крупных инвестпроекта. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в этом году реализовали 22 крупных инвестпроекта за 71,4 миллиарда рублей. Каждый из них стоил более 100 миллионов рублей.

«Благодаря инвестпроектам в крае создано более 1,6 тысячи новых рабочих мест. За 6,5 месяца этого года по стоимости реализованных проектов мы уже приближаемся к показателям всего 2022 года. За прошлый год было реализовано 114 крупных проектов. Их общая сумма составила 92,3 миллиарда рублей. Это позволило создать 3,5 тысячи рабочих мест», - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что сейчас в активной стадии реализации находится более 500 крупных инвестпроектов. Их общая сумма составит более 2,8 триллиона рублей. Это поможет создать порядка 93 тысяч новых рабочих мест.