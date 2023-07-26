В Лазаревском районе Сочи отремонтировали трассу

В Лазаревском районе Сочи после ремонта открыли трассу. Фото: ФКУ «Черноморье».

В Лазаревском районе отремонтировали трассу. Участок Джубга – Сочи открыли на полгода раньше срока.

«На участке было уложено 6090 погонных метров новых прикромочных лотков. Работы проводились по захваткам до 1000 метров в круглосуточном режиме. Одновременно в работах было занято больше 50 единиц техники и до 70 дорожных рабочих», - сообщили в ФКУ «Черноморье».

Уточняется, что всего для отвода воды уложили более 6 километров новых прикромочных лотков. Они могут выдержать даже очень сильные дожди.