В Темрюкском районе благоустраивают набережную

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В поселке Сенном Темрюкского района ведут работы по благоустройству набережной. Участок длиной 1 километр заасфальтируют и уложат тротуарной плиткой. Обновление проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- В регионе мы благоустраиваем не только набережные, но и парки, скверы, дворы и центральные улицы. В этом году приведем в порядок 141 зону отдыха, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Также специалисты укрепят на объекте берег, установят скамейки, детские площадки. Территорию озеленят, на ней появятся светильники, качели и навесы от солнца, отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.