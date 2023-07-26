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НовостиПроисшествия26 июля 2023 15:55

В Сочи следователи проводят проверку после взрыва газа в частном доме

После взрыва газа в частном доме в Сочи ожоги получили два человека
Оксана КАДОЧНИКОВА
Пожар вспыхнул на первом этаже трехэтажного дома.

Пожар вспыхнул на первом этаже трехэтажного дома.

В Сочи следователи проведут проверку после взрыва газа в частном доме. Он произошел на улице Солнечногорской в поселке Дагомыс днем 26 июля. На кухне в это время находилась родственница хозяина квартиры, а также ее знакомый. Они готовили еду, когда взорвался газ. Потом начался пожар.

- В результате произошедшего 22-летняя девушка и 23-летний молодой человек с ожогами разной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая помощь, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

На месте работают следователи-криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства, а также условия, способствовавшие произошедшему. Ход проверки поставлен на контроль руководителем краевого СУ Александром Масловым.