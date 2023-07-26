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НовостиПроисшествия26 июля 2023 16:28

В Новороссийске мать угрожала избить дочь стулом

Полиция Новороссийска проводит проверку из-за агрессивного поведения матери
Оксана КАДОЧНИКОВА
Мать набросилась на дочь со стулом. Фото: скриншот видео

Мать набросилась на дочь со стулом. Фото: скриншот видео

Безобразная семейная ссора попала на видео. На кадрах разъяренная 35-летняя женщина кидается с массивным стулом в руках на дочь, которая сидит на диване. Свои действия мать снабжает отборным матом. Причиной скандала стало непослушание девочки.

Запись стала распространяться в соцсетях, а потом ею заинтересовались в полиции. Там назначили проверку.

- Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Новороссийску проводится проверка о нанесении побоев местной жительницей 1987 года рождения своей несовершеннолетней дочери, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как стало известно, у агрессивной женщины имеются еще дети. Сейчас они находятся у близких родственников.

- Назначены необходимые медицинские экспертизы, проводится комплекс мероприятий, - отметили в полиции.