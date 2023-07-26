В Армавире построят четырехзвездочный отель, аквапарк и канатную дорогу

Фото: пресс-служба администрации Армавира

Армавир станет более привлекательным для туристов. К 2025 году в городе появятся современные зоны отдыха, отели со спа-центрами, канатная дорога и детские аттракционы. Благодаря реализации проектов планируют создать около 700 новых рабочих мест.

- В городе создадут многопрофильный медицинский центр. Инвестор заверил, что учреждение будет оказывать жителям широкий спектр качественных медицинских услуг, - отметили в пресс-службе администрации Армавира.

Канатная дорога соединит две точки - Фортштадт и парк «Городская роща». В рамках этого проекта также появятся фуд-корты, детский парк развлечений и фотозоны.

Кроме этого, подписано соглашение о строительстве в городе туристического развлекательного комплекса с четырехзвездочным спа-отелем, крытым аквапарком и бассейном.

К 2027 году состоится открытие гостиничного комплекса с четырехзвездочным отелем, концертным залом и рестораном.