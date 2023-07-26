Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На переоснащение предприятий Кубани выделят 127 млн рублей. На условиях софинансирования поддержку получат шесть проектов компаний, работающих в различных отраслях. Они смогут закупить новое оборудование.

- Это предприятия химической и мебельной промышленности, производители бензоинструмента и электротехнического оборудования, - отметил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько. - Каждый вложенный бюджетный рубль возвращается в казну сторицей. Только за последние пять месяцев промпредприятия перечисли в бюджет региона более 7,4 миллиарда рублей с ростом на 11,7 процента к аналогичному уровню прошлого года.

Льготный заем предоставят новому заводу в Кореновском районе. Там занимаются производством жидких и сухих добавок. Компания «Евротехника», которая выпускает бензоинструмент, выдадут заем на сумму порядка 30 млн рублей. Предприятию «Сети-Макс» направят более 21 млн рублей на модернизацию цеха по производству трансформаторных подстанций. «Сервис-ЮГ-ККМ» на техническое дооснащение мебельного цеха предоставят 7,6 млн рублей.

Также в выгодных программах по софинансированию примут участие компании, производящие мебель и ПЭТ-тару для розлива подсолнечного масла.