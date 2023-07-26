На Кубани появится новый ФАП в хуторе Восточный

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фельдшерско-акушерский пункт появится в хуторе Восточный Ленинградского района в 2023 году, принимать пациентов медики смогут в модульном здании уже в следующем году. Сейчас медучреждение находится в плохом состоянии, поэтому местные жители попросили о создании ФАПа.

- Прежнее здание 1973 года ремонтировать уже нецелесообразно. Установим современный модульный ФАП уже до конца этого года, в апреле 2024 он начнет принимать пациентов, – отметила Анна Минькова.

Еще одно обращение касалось сферы образования. Родители детей, которые ходят в коррекционную школу Новороссийска, пожаловались на переполненные классы и попросили создать филиал. Решение нашлось.

– Сегодня освободилось здание начальной школы №11. В нем разместим новый филиал, и уже 1 сентября здесь сядут за парты ребята пяти начальных классов. Затем планируем создать здесь полноценную коррекционную школу, – сообщила вице-губарнатор.

Личный прием граждан прошел по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На встрече также обсуждались вопросы ремонтов в детских садах и учреждениях культуры.