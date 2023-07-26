Кубань отправит гуманитарную помощь жителям Херсонской области на 117 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Гуманитарная помощь в Херсонскую область готовится к отправке из Краснодарского края. На закупку необходимого оборудования, автотранспорта и стройматериалов из бюджета региона выделено 117 млн рублей.

- Кубань ремонтирует три школы нового российского региона. В Геническе идет капитальный ремонт больницы. В планах строительство пяти многофункциональных спортплощадок с воркаутом в населенных пунктах области, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Министерство ГО и ЧС края приобрело пожарно-техническое оборудование, в частности пожарные рукава, боевую одежду, бензогенераторы, бензопилы. Закуплены также экскаватор «Беларусь», бензогенератор, два ассенизатора на базе КАМАЗ, полиэтиленовые трубы для водоснабжения, мягкую и шиферную кровлю для ремонта восьми многоквартирных домов.

Получат помощь медицинские учреждения. В больницы Херсонской области доставят лабораторно-медицинское оборудование, хирургические инструменты, приборы и бытовую технику, образовательный инвентарь для местного медколледжа.