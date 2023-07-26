В Краснодаре бесплатно покажут фестивальное кино

Фото: officialparkkrasnodar

В субботу, 29 июля, в парке Галицкого пройдет Фестиваль уличного кино. В этом году он будет десятый по счету. Зрители смогут увидеть короткометражные фильмы, а после просмотра проголосовать за понравившуюся картину.

- Фестиваль проходит летом более чем в 1000 городах страны, когда сотни тысяч зрителей смотрят лучшие российские короткометражки на улицах своих городов, - рассказали в Телеграм-канале парка «Краснодар».

С утра на большом экране будут крутить мультсериал «Про Миру и Гошу. Просто о важном». Сеанс начнется в 9 утра и продолжится до 15 часов.

Фестиваль начнется в 19 часов с показа сериала от одного из онлайн-кинотеатров. В 20 часов - начало показа конкурсной программы Фестиваля. В 22.10 стартует голосование, которое выберет лучший фильм.