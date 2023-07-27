Что произошло в ночь на 27 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 27 июля

Сильные осадки обрушатся на Краснодарский край же с вечера 27 июля, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром возможны в крае 28 и 29 июля. Из-за этого в регионе объявлено штормовое предупреждение по непогоде, ожидается подъем уровня воды в реках.

К другим новостям: Краснодарские супермаркеты будут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности.

Суд снова рассмотрит иск дочери Мурата Ахеджака к властям Краснодара о выкупе ее особняка за 304 млн рублей.

Мужчине дали 19 лет тюрьмы за убийство девушки на кладбище в Сочи.

Жители Краснодара собираются потратить до 50 тысяч рублей на поездки во время новогодних каникул.

Стали известны причины драки с участием болельщика ФК «Краснодар» Зомо у парка Сергея Галицкого.

Опасную жару спрогнозировали на Кубани в Гидрометцентре России. В Краснодарском крае воздух, по данным метеорологов, раскалится до +39 градусов.