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НовостиОбщество27 июля 2023 4:39

Что произошло в ночь на 27 июля в Краснодарском крае

Мощные ливни придут на смену жаре на Кубани
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Подборка новостей на утро 27 июля

Подборка новостей на утро 27 июля

Сильные осадки обрушатся на Краснодарский край же с вечера 27 июля, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром возможны в крае 28 и 29 июля. Из-за этого в регионе объявлено штормовое предупреждение по непогоде, ожидается подъем уровня воды в реках.

К другим новостям: Краснодарские супермаркеты будут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности.

Суд снова рассмотрит иск дочери Мурата Ахеджака к властям Краснодара о выкупе ее особняка за 304 млн рублей.

Мужчине дали 19 лет тюрьмы за убийство девушки на кладбище в Сочи.

Жители Краснодара собираются потратить до 50 тысяч рублей на поездки во время новогодних каникул.

Стали известны причины драки с участием болельщика ФК «Краснодар» Зомо у парка Сергея Галицкого.

Опасную жару спрогнозировали на Кубани в Гидрометцентре России. В Краснодарском крае воздух, по данным метеорологов, раскалится до +39 градусов.