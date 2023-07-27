Водитель автобуса с 18 детьми в салоне пытался скрыться от полиции в Сочи

В отношении водителя автобуса составлено пять административных материалов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лазаревском районе Сочи госавтоинспекторы пытались остановить автобус Hyundai. Однако водитель игнорировал все указания. Но в итоге лихача догнали. Водитель перевозил 18 детей. Он собирался доставить их на ж/д вокзал.

"Ранее водитель пытался пройти техосмотр автобуса, в ходе которого которого сотрудниками Госавтоинспекции был выявлен ряд проблем. У транспорта были неисправны аварийные выходы, световые приборы, тормозная система и разный рисунок протектора резины на задней оси", - уточнили детали в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Однако мужчина решил не обращать внимания на проблемы с автобусом. Он взял группу леей и начал их перевозить.

В отношении водителя автобуса составлено пять административных материалов.