Следователи проверят семью после угроз матери ударить дочь стулом в Новороссийске

Следователи проверят семью после скандального видео

Ранее в сети появилось шокирующее видео из Новороссийска. Мать замахивается на дочь стулом, ругаясь матом, и разбивает люстру. Известно, что после публикации ролика детей отдали бабушке. Сейчас условия жизни и воспитания детей в семье проверяют следователи.

- Организована проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ранее в МВД сообщили, что детей забрали близкие родственники. Назначены необходимые медицинские экспертизы.