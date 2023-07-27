В Сочи благоустроили 60 детских и спортивных площадок на пляжах

На курорте в Год архитектуры поэтапно преображаются более полусотни пляжей.

К летнему сезону в Сочи на треть увеличили число детских и спортивных площадок на пляжах — их уже 60. Для мэрии курорта важно в том же темпе продолжать обустройство прибрежной полосы для комфортного и безопасного отдыха.

"На курорте в Год архитектуры поэтапно преображаются более полусотни пляжей. Развиваем их с учетом мнений и отзывов: организуем общедоступные кинотеатры под открытым небом, фотозоны, проводим образовательные мастер-классы и культурную программу для семей, инструкторы учат детей плаванию", - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В июле в Сочи максимальная загрузка — на этой неделе встретили четырехмиллионного туриста. На курорте организовали горячую линию, по всем возникающим вопросам можно обращаться по номеру +7-928-458-14-61.