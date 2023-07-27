Оползень в Лазаревском районе Сочи оставил без воды 15 сел

Аварийный участок сети находится в труднодоступной лесной местности.

Специализированные бригады водоканала Сочи оперативно стягиваются в Лазаревский район для устранения крупной нештатной ситуации. Здесь оползень повредил магистральный водопровод. Без благ цивилизации остались 15 сел.

Аварийный участок сети находится в труднодоступной лесной местности. Применение какой-либо тяжелой спецтехники пока не представляется возможным. Производится расчистка территории до и вокруг места прорыва.

"Перебои с водоснабжением могут наблюдаться на следующих территориях: в поселках Головинка, Якорная Щель, Беранда, Вардане, Уч-Дере, Лоо, Горное Лоо, Верхнее Буу, Дагомыс, Волковка, в селах Дагомыс, Детляжка, Нижняя Хобза, Сергей-Поле, Верхне- Армянское Лоо, в микрорайонах Шаумяновка, Лазурный Берег, а также на улицах 72 км., 73 км и Ландышевая", - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Завершить ремонт водовода планируется до конца 27 июля. Восстановить подачу ресурса населению в полном объеме – к полудню 28 июля. С целью обеспечения населения питьевой водой будет организован ее подвоз. Заявки принимаются по телефону 444-05-05.