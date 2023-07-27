Консультации от экспертов краевого Роскадастра: рассказываем о преимуществах

Роскадастр Краснодарского края

Процесс оформления сделок купли-продажи недвижимости сложен – необходимо не только правильно подготовить договор купли-продажи, но и осуществить регистрацию имущественных прав в установленном порядке. Регистрация недвижимости в Росреестре – это лишь финальный этап скрупулезной работы специалистов. Как показывает практика, при проведении операций с недвижимостью существуют риски, а пострадавшими, в таких ситуациях, обычно выступают добросовестные приобретатели имущества.

Самостоятельное составление и оформление договоров может за собой повлечь последствия, которые окажутся неблагоприятными. Например, его могут признать незаключенным или недействительным, а также он может стать причиной обращения в различные судебные инстанции.

Чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций, необходимо обратиться к опытному специалисту, который оценит риски приобретения или отчуждения имущества, проведет проверку документов, адаптирует договор, подготовленный сторонами сделки, либо самостоятельно составит юридически корректный договор купли-продажи, дарения и др.

Преимущества работы со специалистами филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю очевидны:

- обширный опыт работы в сфере сделок с недвижимостью;

- услуги предоставляются одинаково качественно любому клиенту независимо от его правового статуса;

- в рамках оказания услуг мы выполняем поставленные задачи;

- конкурентоспособная цена оказания услуг (фиксированный тариф).

«За 6 месяцев 2023 года специалистами филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю оказано порядка 2 тыс. консультационных услуг. Они предоставляются по всему краю – достаточно обратиться в любой территориальный отдел организации», - рассказывает начальник планового отдела филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Мария Киселева.

В наше время, живя в условиях динамично развивающегося общества, где дорога каждая свободная минута, публично-правовая компания, помимо прочего, оказывает услуги по выездному обслуживанию и курьерской доставке документов, по выполнению кадастровых работ, технической инвентаризации объектов недвижимости.

Каждому клиенту гарантированы: индивидуальный подход, высокий уровень сервиса, прозрачность, комплексность взаимодействия, гибкое ценообразование и качественный результат.

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