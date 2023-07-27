В Сочи туристку унесло течением горной реки

Девушку передали врачам скорой помощи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи спасатели эвакуировали туристов через горную реку. Вечером 27 июля помощь сотрудников ЮРПСО потребовалась 21-летней девушке. Туристка приехала на отдых в Сочи из Тюмени.

"Она решила искупаться в реке Мзымте в районе базы отдыха «Гнездо совы». Из-за сильного течения и высокого уровня воды в горной реке девушку стало уносить в сторону", - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Двое мужчин увидели девушку в реке. Они помогли пострадавшей выбраться на противоположный берег. Переплыть реку обратно молодые люди уже не смогли.

Cпасатели ЮРПСО МЧС России на рафте переправились на другой берег Мзымты и эвакуировали троих отдыхающих в безопасное место. Девушку передали врачам скорой помощи.