«Агрокомплекс» участвует в импортозамещении семенного фонда в растениеводстве

Зависимость от импорта семян по основным направлениям растениеводства планомерно снижается. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва вносит значимый вклад в развитие семеноводства. Совместно с семеноводческими компаниями агрохолдинг ежегодно участвует в воспроизводстве семенного материала на своих землях.

В этом году были проведены посевы участков размножения кукурузы для двух известных российских селекционно-семеноводческих предприятий.

«Мы планомерно снижаем зависимость от импорта семян по основным направлениям растениеводства. Доля отечественного семенного материала на посевах сельхозкультур в наших хозяйствах составляет 74%. Используем исключительно российские семена озимых пшеницы, ячменя, риса, сои, а также масличного льна и крупноплодного подсолнечника. Практически вся площадь силосной кукурузы посеяна также отечественными семенами. Кроме того, совместно с российскими селекционно-семеноводческими компаниями закладываем участки гибридизации кукурузы и подсолнечника, чтобы быть готовыми к любым переменам на рынке, стабильно обеспечивать собственные предприятия и других сельхозтоваропроизводителей семенами отечественной селекции», - рассказал директор по растениеводству «Агрокомплекса» Савва Шевель.

Объемы импорта до 90% остаются за семенами сахарной свеклы и подсолнечника. По мнению Шевеля, импортозамещение в селекции и семеноводстве позволит постепенно нарастить долю отечественных семян и по этим культурам, удовлетворив потребности рынка. На успешную реализацию этих задач направлена деятельность научно-исследовательских институтов и селекционно-семеноводческих центров страны, в проектах которых «Агрокомплекс» активно участвует.

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