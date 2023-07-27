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НовостиОбщество27 июля 2023 10:50

Депутат из Краснодарского края помогла оборудовать первый в ЮВО учебный класс для призывников

При содействии депутата ЗСК Галины Головченко учебный кабинет появился в одной из воинских частей
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В одной из войсковых частей Южного военного округа оборудовали первый специализированный учебный класс. Кабинет для призывников организовали при содействии депутата ЗСК Галины Головченко.

- Этот класс является первым своего рода в ЮВО. Его оборудование поможет призывникам набраться опыта и изучить все тонкости военного дела, а личному составу отточить уже полученные знания, - отметила Головченко в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнила, что уже давно помогает участникам спецоперации и жителям новых регионов России.