Депутат из Краснодарского края помогла оборудовать первый в ЮВО учебный класс для призывников

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В одной из войсковых частей Южного военного округа оборудовали первый специализированный учебный класс. Кабинет для призывников организовали при содействии депутата ЗСК Галины Головченко.

- Этот класс является первым своего рода в ЮВО. Его оборудование поможет призывникам набраться опыта и изучить все тонкости военного дела, а личному составу отточить уже полученные знания, - отметила Головченко в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнила, что уже давно помогает участникам спецоперации и жителям новых регионов России.