В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня

На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. В ночь на 28 июля на курорт обрушится сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. Его порывы могут достигать 20-25 метров в секунду. Непогода будет бушевать на курорте до конца 29 июля.

"На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - предупредили в пресс-службе местного гидрометцентра.

Кроме этого, в море у берегов Сочи возможно формирование смерчей. В случаях ЧС необходимо звонить по номеру 112.