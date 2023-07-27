Под Анапой потушили пожар площадью почти 2 км

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Под Анапой потушили пожар площадью почти 2 километра. ЧП случилось в хуторе Чембурка на улице Шоссейная.

«В 10:22 к месту вызова прибыли первые подразделения. Они установили, что загорелось сухая трава 1500м2», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сотрудники МЧС России защищали от огня рядом расположенные населенный пункт и АЗС. В 12:24 стало известно, что пожарным удалось локализовать пожар на площади 1600м2.

Всего к ликвидации возгорания от РСЧС привлекается 73 человека и 25 единиц техники. В том числе от МЧС России - 31 человек личного состава и 11 единицы техники.