Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани перевыполнили план по консервации зеленого горошка. В этом году аграрии собрали более 62,4 тысячи тонн агрокультуры.

«В Краснодарском крае завершили сезон консервации зеленого горошка. Заводы выпустили 220,6 миллиона консервов. Это 102 процента от плана», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в 2023 году в регионе овощной культурой засеяли более 15,5 тысячи гектаров. Большего всего горошка собрали в Динском, Калининском и Тимашевском районах. Урожайность составила 51,7 центнера с гектара.