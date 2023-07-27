На Кубани объявили высокую пожароопасность Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани предупредили о высокой опасности возникновения пожаров. ЧС возможны с 27 по 28 июля из-за сухой и жаркой погоды в 42 населенных пунктах края.

«4-й класс пожарной опасности установлен в Абинском, Кореновском, Славянском, Апшеронском, Новопокровском, Красноармейском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Крыловском, Динском, Тимашевском, Белоглинском, Крымском, Белореченском, Каневском, Брюховецком, Тбилисском, Калининском, Выселковском, Гулькевичском, Ейском, Туапсинском, Кавказском, Кущевском, Староминском, Лабинском, Ленинградском, Мостовском, Новокубанском, Северском, Темрюкский, Курганинском, Тихорецком, Успенском, Усть-Лабинском, Щербиновском районах. Также в Анапе, Армавире, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что местным жителям и туристам не стоит разводить костры рядом с сухой травой и деревьями и по возможности не выходить на улицу в обеденное время.