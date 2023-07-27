В Сочи самокатчикам запретят ездить по нескольким улицам

На курорте определят точки, где еще установят запрещающие знаки и усилят рейды с ГИБДД.

В Сочи увеличат число зон, где будет запрещена езда на электросамокатах. Решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

На курорте запретили передвигаться на средствах индивидуальной мобильности по улице Навагинской, в парках, скверах и вдоль набережных. На курорте определят точки, где еще установят запрещающие знаки и усилят рейды с ГИБДД.

"Ранее мы запретили пункты проката вблизи организаций образования и спорта. Также в районе учреждений приводим в порядок проезжую часть и тротуары, устанавливаем искусственные неровности, чтобы обезопасить наших детей. По нацпроекту в этом году до начала нового учебного года отремонтировали 6 дорог, ведущих к школам и детсадам, обновили «зебру» на общей площади 60 тысяч квадратных метров", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.