Полиция Сочи начала проверку после драки туристов на пляже

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пляже Лазаревского района Сочи между двумя мужчинами разгорелся конфликт. По словам очевидцев, все началось с того, что один из туристов начал зачем-то снимать другого на камеру. Мужчине не понравилось, что он попал в кадр, и набросился с ножом на начинающего видеографа.

Мужчин разнимать побежали свидетели конфликта. Историей заинтересовались и правоохранители.

«По данному факту сотрудниками отдела полиции Лазаревского района Сочи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в прес-службе полиции Сочи.