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НовостиПроисшествия27 июля 2023 12:44

Полиция Сочи начала проверку после драки туристов на пляже

На пляже Лазаревского района Сочи между двумя мужчинами разгорелся конфликт
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
По результатам проверки будет принято процессуальное решение

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пляже Лазаревского района Сочи между двумя мужчинами разгорелся конфликт. По словам очевидцев, все началось с того, что один из туристов начал зачем-то снимать другого на камеру. Мужчине не понравилось, что он попал в кадр, и набросился с ножом на начинающего видеографа.

Мужчин разнимать побежали свидетели конфликта. Историей заинтересовались и правоохранители.

«По данному факту сотрудниками отдела полиции Лазаревского района Сочи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в прес-службе полиции Сочи.