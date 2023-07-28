Депутат ЗСК Анна Невзорова помогает пострадавшему при взрыве мины жителю ЛНР

Фото из личного архива

Депутат Заксобрания Краснодарского края Анна Невзорова помогает жителю Луганской Народной Республики Николаю. Мужчина получил травму при обстреле территорий со стороны киевского режима, а его сын – погиб.

- Николай вместе с семьей приехал в Краснодар. Ему требуется срочная операция по восстановлению слуха. Мужчину будут лечить в одной из краевых больниц, чему посодействовал Владимир Порханов, - отметила парламентарий.

Анна Невзорова помогла семье пострадавшего найти временное жилье, а также оформить детские выплаты на младшую дочь. Депутат ЗСК пожелала Николаю скорейшего выздоровления и пообещала рассказать подписчикам своего телеграм-канала, как пройдет операция.