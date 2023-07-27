Под Белореченском загорелась мусорка из-за жары Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белореченском районе Кубани загорелась мусорка из-за жары. ЧП случилось в Родниковском сельском поселении.

«В 12:26 к месту прибыли первые пожарные. Они установили, что горит мусор на площади 400 м2», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что полностью ликвидировать огонь удалось в 17:06.

К ликвидации пожара от РСЧС привлекалось 18 человек и 7 единиц техники. От МЧС России - 13 человек личного состава и 4 единицы техники.