Губернатор раскритиковал выполнение поручений в районах Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел «час контроля» с участием своих заместителей, руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов. Во время планерки губернатор раскритиковал выполнение поручений в муниципалитетах.

«Практически два года ушло на подготовку проектов детсадов в Тбилисском, Белореченском, Отрадненском и Северском районах. По-настоящему работа началась только после вмешательства краевых властей. Такие задержки недопустимы. Руководители муниципалитетов, вы лично отвечаете за исполнение поручений на местах, – акцентировал Кондратьев.

Губернатор рекомендовал главам районом сменить на местах ответственных за строительство и активнее привлекать молодых профессионалов.

Известно, что осенью начнут строить детский сад в Тбилисском районе, до конца 2023 года завершат работы в Отрадненском районе, а в 2024 году сдадут детсад в Белореченском районе.

Кондратьев также поручил курирующему вице-губернатору держать на личном контроле строительство восьми поликлиник, которые возводят по нацпроекту «Здравоохранение».