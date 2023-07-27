В Краснодарском крае собрали свыше 9 миллионов тонн зерна. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае собрали 9,1 миллиона тонн зерна. Уборочная кампания в регионе близится к завершению.

«Аграриям осталось обмолотить меньше 20% от плана. Уборка идет высокими темпами. При среднекраевой урожайности в 56,7 центнера с гектара, нам удалось собрать уже 9,1 миллиона тонн зерна. В том числе более 7,5 миллиона тонн пшеницы», - сообщил министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека.

Уточняется, что больше всего урожая озимой пшеницы собрали в Приморско-Ахтарске, Красноармейском и Тимашевском районах.