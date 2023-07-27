Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 14:58

В Краснодаре перекроют улицу Гоголя 28 июля

Ограничения коснутся двух участков
Мария ЧАЛАЯ
В центре Краснодара ограничат движение транспорта. Фото: Александр Райко/krd.ru.

В центре Краснодара ограничат движение транспорта. Фото: Александр Райко/krd.ru.

В Краснодаре перекроют улицу Гоголя 28 июля. Это сделают для того, чтобы провести краевое мероприятие в честь 10-летия со дня создания регионального отделения Общероссийского народного фронта.

«Движение ограничат 28 июля с 06:00. Дорога будет перекрыта до окончания мероприятия на двух участках улицы имени Гоголя», - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Уточняется, что проехать нельзя будет по Гоголя от Красноармейской до Красной, а также от Красной до Рашпилевской.

Освобождать участки от припаркованного транспорта начнут с 22 часов 27 июля.