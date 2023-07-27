В центре Краснодара ограничат движение транспорта. Фото: Александр Райко/krd.ru.

В Краснодаре перекроют улицу Гоголя 28 июля. Это сделают для того, чтобы провести краевое мероприятие в честь 10-летия со дня создания регионального отделения Общероссийского народного фронта.

«Движение ограничат 28 июля с 06:00. Дорога будет перекрыта до окончания мероприятия на двух участках улицы имени Гоголя», - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Уточняется, что проехать нельзя будет по Гоголя от Красноармейской до Красной, а также от Красной до Рашпилевской.

Освобождать участки от припаркованного транспорта начнут с 22 часов 27 июля.