Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

На Кубани растет число ДТП с участием мотоциклов. Их количество увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом, погибших стало на 50 процентов больше, пострадавших - на 17.

За семь месяцев 2023 года на дорогах скончались 33 человека, 239 получили травмы.

- В ДТП со смертельным исходом в 17 случаях попали пилоты, управляющие спортивными мотоциклами, в 11 случаях – дорожными, в трех – эндуро, еще в трех - пешеходы, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Всего за истекший период произошло 237 ДТП с участием мототранспорта.