Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Апшеронском районе прокладывают межпоселковый газопровод. Его протяженность более 37 километров, уже построено 20. Трубы, по которым пустят топливо, обеспечат теплом более 2 тысяч домов и 8 котельных.

- Сейчас уровень газификации края составляет более 85 процентов, постепенно мы движемся к стопроцентной отметке. Ежедневно ведем строительство газопроводов на территории всего края, - отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Газ появится в труднодоступных населенных пунктах Апшеронского района - станицах Кубанской и Тверской, селах Ерик и Вперед, а также в хуторе Калинина. Также завершилось проектирование внутрипоселковых сетей. Их уже проводят в хуторе Калинина, вскоре работы начнут и в остальных населенных пунктах.

Жители населенных пунктов, где есть газ, могут подать заявление на бесплатную догазификацию до границ земельного участка через Единый портал Госуслуг, сайт Единого оператора и на сайтах газораспределительных организаций.