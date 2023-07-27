Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

На Азовском побережье 28 июля объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Его скорость будет достигать 20-25 м/с, местами до 28 м/с. При этом на море ожидается шторм. Высота волн достигнет 1-1,5 метров.

- Купаться в штормовую погоду не рекомендуется. Но если вы все-таки оказались в воде, постарайтесь как можно быстрее вернуться на сушу, - отметили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

В случае возникновения ЧС спасатели просят звонить по телефонам: «112» - единый номер вызова экстренных служб, «01» - единый номер пожарных и спасателей, «101» - единый номер пожарных и спасателей с мобильных телефонов или на телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8 (861) 268-64-40.